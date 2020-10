Die Kotflügel meines Autos glänzen. Es sind die neuesten Teile am Fahrzeug. Ich habe sie nur erneuern lassen wegen des Klischees, Frauen seien schlechte Autofahrer.

Aber von vorn: Mein Auto ist schon etwas in die Jahre gekommen. Ich nenne es Black Beauty, weil es so schwarz ist wie das Pferd, das ich in der Kindheit immer haben wollte. Aber als ich älter wurde, entschied ich mich für die nützlicherer Variante – Pferdestärken unter der Motorhaube zu besitzen.

Ich kann mich nicht von dem Auto trennen, eine Menge Erinnerungen sind damit verbunden. Deshalb lasse ich es immer wieder reparieren, obwohl es zunehmend Alterserscheinungen zeigt.

Vor ein paar Monaten dann reichte eine Minute der Unachtsamkeit, um dem linken Kotflügel eine Beule zu verpassen. Mit der Delle wollte ich eigentlich fahren, bis das Auto den seligen Motortod stirbt. Aber wenn ich zu Dienstterminen vorfuhr, gab es drei Gruppen von Menschen: die einen grinste unverhohlen (meist Männer), die zweite Gruppe versuchte es zu ignorieren (meist Frauen) und die dritte fragte gleich nach der Ursache (Frauen und Männer).

Deshalb habe ich jetzt ein Auto dessen zwei Kotflügel vermutlich den Preis des gesamten Fahrzeugs übersteigen.

Egal. Das ist mir der Kampf gegen Vorurteile wert.