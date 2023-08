Gutshof-Open-Air in Kirchheilingen geht in die letzte Runde

Kirchheilingen. Die Besucher beim Open-Air dürfen sich auf verschiedene Whiskys und Leckereien vom Grill freuen.

Das Gutshof-Open-Air in Kirchheilingen geht in die letzte Runde. Als Abschluss der diesjährigen Saison wird die Band An Beal Bocht aus Gotha am Donnerstag, 19. August, 19 Uhr, auf dem Gutshof spielen. Die beiden Musiker Jürgen Dölz und Oliver Bonsack bieten eine Show mit irischer Volksmusik.

Besucher können den Auftritt bei dem speziell für diesen Anlass gebrauten „Drachenblut-Bier“ von der Bad Langensalzaer Drei-Türme-Brauerei genießen. Es gibt ein großes Angebot an Whiskys und Essen vom Grill. Karten gibt es in den Touristinformationen von Bad Langensalza und Bad Tennstedt, dem Ticketshop Thüringen und an der Abendkasse.