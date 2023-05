Haben wir im Unstrut-Hainich-Kreis das Singen wie zu Wendezeiten verlernt?

Bad Langensalzas Pfarrer Dirk Vogel fordert: Greift zu Noten, nicht zu Waffen. Warum Lieder durchaus kleine und manchmal große Wunder vollbringen können.

Gemeinsames Singen ist bewegend und kann viel bewegen. Im gemeinsamen Singen werden die Menschen vereint, wird die Textbotschaft um ein Vielfaches verstärkt. So erinnere ich mich an einen Gottesdienst am Ostermontag in der Dresdner Frauenkirche in der DDR-Zeit. Als die mit 2000 Menschen gefüllte Kirche das Glaubenslied „Christ ist erstanden“ anstimmte, wurden die Kirchentüren geöffnet. Weit schallte es über den Altmarkt hinaus in das sozialistische Alltagsgrau hinein. Unüberhörbar. Christen feierten Gottesdienst.

Dirk Vogel ist evangelischer Pfarrer in Bad Langensalza. Foto: Daniel Volkmann / Archiv

So tat es auch die Friedensbewegung, die eine singende Bewegung war. Das Lied „We shall overcome“, von Joan Baez und Pete Seeger auf Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg gesungen, wurde zur Hymne der weltweiten Bürgerrechtsbewegung. Es stammt ursprünglich aus der Feder des Pfarrers Charles Albert Tindley (1901).

In den Leipziger Kirchen von 1989 sang man leiser, jedoch nicht weniger entschieden das Lied von Gerhard Schöne „Alles muss klein beginnen“. Und wer wollte es leugnen: Diese Lieder wurden im Singen eine Wirklichkeit, gewannen Herzen und Sinne. Lieder können also durchaus kleine und manchmal große Wunder vollbringen.

Was singen wir heute für Lieder? Können wir überhaupt noch gemeinsam singen? Ich fürchte, wir haben das gemeinsame Singen verlernt, uns ist eine Kraft verloren gegangen, die uns als Menschen auf wunderbare Weise zusammenführt.

Dieser Sonntag im österlichen Festkreis, den man „Kantate“ nennt, fordert uns auf, neu an- und einzustimmen – in Lieder, die die Welt zum Guten verändern, die Hoffnung sähen, Frieden stiften. Ja, singt Lieder des Friedens gegen die Kriege, Lieder der Versöhnung, Lieder des Lebens. Wer Lieder des Friedens singt, beschimpft nicht, brüllt nicht, schießt nicht.

Greift zu den Noten und Instrumenten und nicht zu den Waffen!

