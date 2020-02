Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hängebuche am Mühlhäuser Friedhof fällt nächste Woche

Die Hängebuche vor dem Eingang zum Neuen Friedhof in der Eisenacher Landstraße in Mühlhausen ist nicht zu retten. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Bereits Ende des vergangenen Jahres stand fest: 200 Bäume auf dem Friedhof sind durch die Trockenheit der Sommer 2018 und 2019 derart geschädigt, dass ihnen die Fällung droht. Davon sind die als robust geltenden Laubbäume ebenso betroffen wie die empfindlichen Fichten – und zwar in ausnahmslos allen Beständen. Auch die markanten Serbischen Fichten an der Allee zur Friedhofskapelle trugen durch Borkenkäfer und Trockenheit massive Schäden davon. Einige wurden bereits im Herbst gefällt.

In der kommenden Woche gehen die Fällungen nun weiter. Die Hängebuche sei stets aufwendig gepflegt und statisch gesichert worden, um sie möglichst lange zu erhalten. „Leider war der Austrieb im Frühjahr 2019 äußerst schwach und in großen Teilen ganz ausgeblieben. Im Laufe des Jahres ist der Baum nun vollständig abgestorben“, heißt es. Zeitnah soll mit einer gleichartigen Neupflanzung in unmittelbarer Nähe des aktuellen Standortes das denkmalgeschützte Ensemble langfristig wieder hergestellt und erhalten werden. Andere Bäume werden nicht eins zu eins ersetzt, hieß es bereits im Herbst des vergangenen Jahres aus dem Fachdienst Forst und Landschaftspflege in der Stadtverwaltung. Zum Fällen selbst musste man sich seinerzeit auch der Hilfe von Baumkletterern bedienen.