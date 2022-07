Hallungen will in den Unstrut-Hainich-Kreis

Heyerode. Das Ergebnis einer Umfrage unter den Hallungen war eindeutig – für eine Fusion mit der Landgemeinde Südeichsfeld. Das sind nun die nächsten Schritte.

Es ist das erwartet klare Votum aus Hallungen, das sich Südeichsfeld-Bürgermeister Andreas Henning (parteilos) gewünscht hatte. Vom 7. bis zum 15. Juli hatten die Hallunger Zeit, sich zu entscheiden: für weitere Selbstständigkeit oder den Wechsel in die Landgemeinde Südeichsfeld zum 1. Januar 2024. 69 Prozent derer, die sich an der Umfrage beteiligten, würden den Weg ins Südeichsfeld vorziehen. Um die Fusion voranzutreiben, soll es im August eine Sondersitzung des Gemeinderates geben, denn die Beschlüsse müssen bis Mitte September gefasst sein. Mit der Fusion käme Hallungen in den Unstrut-Hainich-Kreis, der 2023 Bickenriede, Zella, Hüpstedt und Beberstedt verliert.

Für Südeichsfelder Henning ist die Fusion ein logischer Schritt. Die Hallunger nutzen stark die Infrastruktur im Südeichsfeld: für Arztbesuche, zum Einkaufen. Das Hallunger Freibad wiederum wird mit Unterstützung aus dem Südeichsfeld betrieben. Mit der Eingliederung von Hallungen, das sich aktuell in der Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal befindet, kämen rund 200 Einwohner zum Südeichsfeld – und eine Fusionsprämie von rund 1,3 Millionen vom Land.