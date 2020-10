Wie in jedem Jahr im Oktober stellte die Ortsgruppe Bad Tennstedt der Vereinigung und Erhaltung einheimischer und fremdländischer Vögel in der Turnhalle der Regelschule am vergangenen Wochenende ihre Zuchtergebnisse der Öffentlichkeit vor.

Der Vereinsvorsitzende Olaf Alperstedt teilte mit, dass die Organisation der Veranstaltung in der aktuellen Zeit mit hohem zusätzlichem Aufwand verbunden war. So musste unter anderem ein schriftlicher Antrag mit dem nötigen Hygienekonzept an das Gesundheitsamt des Landkreises gestellt werden, der binnen kurzer Zeit Zustimmung bekam. Auch bei den Vorbereitungen der Ausstellung musste gegenüber den Vorjahren einiges verändert werden. Von den Mitgliedern wurde für den Rundgang zum Beispiel ein Einbahnstraßensystem konzipiert, sodass sich die Besucher nicht begegnen konnten. Die mussten in der Halle außerdem durchgehend Mund-Nasenschutz tragen.

Trotz all dieser Einschränkungen habe es der Verein möglich gemacht, dass alle Besucher ihren Rundgang bei den durchaus sehenswerten Exoten von allen Kontinenten genießen konnten, so Olaf Alperstedt. Schon in den Morgenstunden des Eröffnungstages am Samstag kamen viele interessierte Besucher auch mit ihren Kindern, um die Ausstellung in Augenschein zu nehmen. Die Bad Tennstedter Ortsgruppe hat eine schon über fünfzigjährige Tradition, wurde am 17. März 1963 gegründet und besteht derzeit aus 14 Mitgliedern. Wie in vielen Vereinen klagen auch die Vogelzüchter über Nachwuchssorgen, so der Vereinsvorsitzende Olaf Alperstedt.

Ausgestellt wurden von den Mitgliedern insgesamt 84 Tiere, immer in Form von Pärchen je in einem Käfig. So waren unter anderem Sonnensittich-Pärchen aus der Savanne in Nordbrasilien, Französisch Guyana und Venezuela zu sehen, gelbe Halsbandsittiche aus Indien und Rotrückenaras aus dem Südosten Brasiliens.