Halteverbot wegen Reinigungsarbeiten in Mühlhausen

In der Mühlhäuser Feldstraße gilt am Mittwoch, 9. August 2023, ab 7 Uhr, Halteverbot.

Mühlhausen. Immer mal wieder müssen die Bodeneinläufe gereinigt werden. So auch am 9. August in der Mühlhäuser Feldstraße. Wer an diesem Tag sein Auto hier parkt, könnte Probleme bekommen.

Wegen dringender Reinigungsarbeiten an den Bodeneinläufen, sprich Gullis, ist am Mittwoch, 9. August, das halten in der Feldstraße in Mühlhausen verboten. Autofahrer werden gebeten an diesem Tag sich einen anderen Parkplatz für ihr Auto zu suchen. „Die Einschränkung ist zeitlich begrenzt und gilt nur an diesem einen Tag“, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung Mühlhausen.