Hanfpflanzen bei Durchsuchung sichergestellt - Bagger für 80.000 Euro gestohlen

Mühlhausen / Bad Langensalza. Das sind die Meldungen der Polizei für Mühlhausen und Bad Langensalza.

Bagger gestohlen

In der Nacht zu Dienstag verschwand von einer Baustelle in der Thomas-Müntzer-Straße in Mühlhausen eine selbstfahrende Arbeitsmaschine. Anhand der ersten Ermittlungen müssen laut Polizei der oder die Täter zunächst in das Fahrerhaus eingedrungen sein und fuhren dann mit dem Fahrzeug, einer Komatsu PC30-6MR3 in Gelb, davon. Der Schaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

Hanfpflanzen bei Durchsuchung sichergestellt

Mehrere Hanfpflanzen stellten Polizisten am Dienstag auf dem Dachboden und Dachterrasse eines Wohnhauses in Bad Langensalza sicher. Eine Zeugin hatte der Polizei Anfang August einen Hinweis auf die Pflanzen gegeben. Die Ermittler beantragten eine Durchsuchung, der am Dienstag umgesetzt wurde. Die Polizisten wurden fündig. Gegen den 36-Jahre alten Wohnungsinhaber wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Der Mann ist bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen