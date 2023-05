Haus nach Brand im Unstrut-Hainich-Kreis unbewohnbar

Niederdorla. Ein Defekt an der Heizungsanlage hat im Unstrut-Hainich-Kreis vermutlich einen Wohnhausbrand ausgelöst. Es entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro.

Am frühen Freitagmorgen haben Bewohner eines Hauses in Niederdorla im Unstrut-Hainich-Kreis Brandgeruch bemerkt. Auch die Brandmelder schlugen gegen 2.20 Uhr an, teilte die Polizei mit.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung

Feuerwehr und Polizei kamen zum Einsatz. Nach ersten Information soll möglicherweise ein Defekt der Heizungsanlage ein Feuer im Erdgeschoss ausgelöst haben. Die vier Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Durch das Feuer und die starke Rauchentwicklung entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Derzeit gilt das Haus als unbewohnbar. Brandermittler der Kriminalpolizei Nordhausen haben die Ermittlungen übernommen.

