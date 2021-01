Haushalt des Unstrut-Hainich-Kreises im Zeichen der Digitalisierung

Symbolischer Baubeginn für den Ausbau des Internet-Breitbandnetzes im Oktober 2020 in Neunheilingen: 6,4 Millionen Euro will der Unstrut-Hainch-Kreis 2021 in dieses Vorhaben investieren. Im Bild: Bürgermeister Hans-Joachim Roth, Ellen Greifeneder, Landrat Harald Zanker, Netkom-Geschäftsführer Karsten Kluge, Ortteilbürgermeister Sandro Seeländer und der Chef des Bauunternehmens, Achim Holger Neubauer (von links).