Haushaltsdebatte im Unstrut-Hainich-Kreis verzögert sich

Unstrut-Hainich-Kreis. Landrat Harald Zanker (SPD) sagt die für kurz vor Weihnachten geplante Kreistagssitzung ab. Wie die Folgen der weltweiten Krisen die Planung im Unstrut-Hainich-Kreis erschweren.

. Die Haushaltsplanung für 2023 beim Kreis wird sich weiter verzögern: In einem Schreiben an alle Kreistagsmitglieder hat Landrat Harald Zanker (SPD) nun die für den 20. Dezember angesetzte Sitzung abgesagt.

Dort sollte eigentlich die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts beschlossen werden, ebenso ein Antrag über die Höhe der Bedarfszuweisung vom Land. Danach sollte im Januar der Gesamtetat debattiert werden.

Man bekomme die Vorlagen nicht rechtzeitig fertig, begründete der Landrat die Absage. Über die weitere Verfahrensweise werde er den Kreistag noch informieren.

Kritik an Termin kurz vor Weihnachten

Ohnehin hatte es im jüngsten Kreisausschuss unter anderem von Karl-Josef Montag (Freie Wähler) Kritik gegeben, weil die Haushaltsdebatte wie schon 2020 und 2021 sehr kurz vor Weihnachten stattfinden sollte.

Dass der Kreis 2023 doch nicht, wie geplant, ohne Bedarfszuweisung auskomme, liege nicht nur an der Gebietsreform. 4,7 Millionen Euro hat das Land als Ausgleich in Aussicht gestellt der Kreis selbst bezifferte seine Verluste auf 6,7 Millionen Euro. Man werde weiter rechtliche Schritte prüfen, sobald das Gesetz in Kraft trete. Aber mehr noch „schlagen jetzt die Krisen voll auf den Haushalt durch“, sagte Zanker.

Mehrausgaben durch Corona, die steigende Zahl von Flüchtlingen, die Inflation und somit höhere Sozialausgaben, steigende Zinsen, Energiekosten und höhere Preise erschwerten die Finanzplanung, so Zanker. Er wolle auch die Kreisumlage nicht erhöhen, wie es etwa der Wartburgkreis getan hat. Dass bisher nur wenige Landkreise einen Haushalt für 2023 haben, zeige, dass das Problem überall gleich sei.