Heiligabend im Zirkuszelt: Artisten in Mühlhausen

Wenn von Zirkus und Weihnachten die Rede ist, denkt der eine oder andere ganz sicher auch an seine eigene Familie. Tatsächlich und wortwörtlich gibt es diese Kombination aber schon eine ganze Weile in Mühlhausen.

Zum mittlerweile sechsten Mal macht der Zirkus Robini mit seinem Weihnachtsprogramm Station in der Kreisstadt. Schon vor gut drei Wochen wurde am Papiermühlenweg aufgebaut. Am Freitag, 20. Dezember, ist Premiere für die neue Show. „Von vielen Mühlhäusern werden wir schon erwartet“, sagt Silvano Schmidt. Er und sein älterer Bruder sowie die beiden Schwestern sind die Kinder von Zirkuschef Robin Schmidt. Mit ihren Familien bilden sie das Ensemble des Zirkus’. Mit dabei ist als eine der jüngsten im diesjährigen Programm auch Silvanos Tochter Chayenne (10). Sie ist die Hauptfigur in der Weihnachtsgeschichte und spielt den Engel. Für ihre Rolle, in der sie unter anderem in einem Netz knapp unterm Dach des Kirmeszelts schwebt, hat sie ein ganzes Jahr lang hart geübt, wie sie sagt.

Zirkusbesucher können sich mit Dinosauriern fotografieren lassen – keine Angst, die beißen nicht. Foto: Alexander Volkmann

Die Nikolaischule in Mühlhausen ist ihre Stammschule. Aber dorthin kommt sie meist nur einmal im Jahr, immer kurz vor Weihnachten – dann, wenn die Familie ihre Zelte hier aufbaut. Ihre Mitschüler aus der dritten Klasse begrüßten das Mädchen auch diesmal herzlich, sagt Chayenne. Mathe ist eines ihrer Lieblingsfächer und natürlich Sport, wie kann es anders sein. Chayenne hat in diesem Jahr auch ganz viele andere Schulen gesehen – 40 Gastspielorte, fast 40 Schulen, die sie besuchte. Das Pendelbuch, mit dem sie Aufgaben und Informationen ihren Kenntnisstand von Schule zu Schule trägt, hilft beim Unterricht.

Die Saison war für die Zirkusleute nicht schlecht, sagt Silvano Schmidt. Sie seien vor allem in Franken unterwegs gewesen, mal in Thüringen, mal in Bayern. Immerhin 25 Künstler und noch mal so viele Tiere leben vom Zirkus. Ganz einfach sei das nicht. Das Winterquartier in Mühlhausen sei wie ein Zuhause. Hier wird der Zirkus bei der Versorgung der Tiere auch von der Agrargenossenschaft Luhnetal in Lengefeld unterstützt.

Ab kommenden Freitag und bis Anfang Januar zeigen die Familienmitglieder und Gastartisten ihr Können. Das ganze Jahr lang haben die Zirkusleute parallel zur ihrer regulären Show an dem Weihnachtsprogramm gearbeitet. „Wir lassen uns jedes Jahr etwas Neues einfallen“, sagt Silvano Schmidt. Der Zirkusbesuch soll etwas Besonderes sein für die Gäste.

Am Freitag, 20. Dezember, 16 Uhr, ist Premiere im Zirkuszelt am Papiermühlenweg. Foto: Alexander Volkmann

Das neue Programm dreht sich um einen magischen Weihnachtstraum. Es gibt Akrobatik, Seiltanz, viel zu lachen und natürlich Tiere wie Kamele, Ziegen, Lamas und Ponys zu sehen. Diesmal bringt das Team auch ein paar Dinosaurier mit. Die kommen als Plastikfiguren daher und sollen in der Pause als Requisite für Fotos mit den kleinen Zuschauern dienen. Technisch wurde mit einer neuen Lichtanlage aufgerüstet.

Artistin Moisha (im Hintergrund Robin und Albani) gehört zum Ensemble. Foto: Alexander Volkmann

Für die Schmidts beginnt nach ihrer Vorstellung an Heiligabend das Weihnachtsfest. Die Bescherung an Heiligabend verbringen die Schmidts, wie jedes Jahr, zusammen in der Manege. Dort steht auch der geschmückte Weihnachtsbaum. Anfang Januar zieht Zirkus Robini weiter und startet in die neue Saison. Je nachdem, wie das Wetter wird, könnten aber auch noch ein paar Tage in Mühlhausen hinten dran gehangen werden. „Wenn es Eis und Schnee gibt, fahren wir noch nicht los“, sagt Silvano Schmidt.

2019 war für ihn und seine Familie übrigens ein besonderes Jahr, denn es gab Nachwuchs im Zirkus. Ende Januar wurde Tochter Savanna geboren, die jetzt elf Monate alt ist und selbst schon fast selbst durch die Manege flitzen kann.

Der Weihnachts-Zirkus gastiert bis 5. Januar auf dem Platz am Mühlhäuser Papiermühlenweg (Nähe Kaufland). Vorstellungen finden täglich um 16 Uhr statt (Heiligabend um 14 Uhr). Kartenvorverkauf ab 19. Dezember, täglich 11 bis 12 Uhr, an der Zirkuskasse.