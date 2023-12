Heiligabend muss niemand allein sein: Das bieten Einrichtungen im Unstrut-Hainich-Kreis

Gabriele Fett freut sich, zahlreiche Besucher an Heiligabend in der Volkssolidarität begrüßen zu können.

Unstrut-Hainich-Kreis Viele Menschen fühlen sich gerade in der Weihnachtszeit einsam. In Mühlhausen und Bad Langensalza kann gemeinsam gegessen und geplaudert werden.

Immer mehr Menschen sind an Weihnachten allein. Viele haben auch nicht die finanziellen Mittel, um sich an Heiligabend ein festliches Essen oder Geschenke leisten zu können. Daher organisieren soziale Einrichtungen der Region am 24. Dezember Veranstaltungen für Menschen, die sich an dem Tag besonders einsam fühlen.

Die Begegnungsstätte „Roseneck“ der Mühlhäuser Volkssolidarität öffnet an Heiligabend traditionsgemäß ihre Türen. Am Nachmittag gibt es in der Jüdenstraße 34, ab 14 Uhr weihnachtliche Angebote. Die Gäste sind an eine festliche Kaffeetafel mit weihnachtlichem Gebäck eingeladen. Zudem gibt es ein unterhaltsames Programm und zum traditionellen Abendessen Weißwurst, Sauerkraut und Kartoffelbrei. Bis 19 Uhr wird gemütlich zusammen gegessen, geplaudert, gesungen und gelacht. Anmeldung und nähere Informationen gibt es bei Gabriele Fett, Geschäftsstellenleiterin der Volkssolidarität, unter der Telefonnummer: 03601 / 882910.

Für Alleinstehende bietet auch die Lebensbrücke an Heiligabend in Mühlhausen einen besinnlichen Weihnachtsnachmittag. Von 14 bis 17 Uhr wird im Café KAOS in der Feldstrasse 42 Kaffee und Kuchen geboten. Die besinnlichen Stunden können dann gemeinsam genossen werden. Um Voranmeldung unter der Telefonnummer: 03601 / 441654 wird gebeten.

Unternehmer organisiert Weihnachtsfest

Ein weihnachtliches Programm organisiert in diesem Jahr auch Holger Gräbedünkel aus Mühlhausen. Der engagierte Bürger beschäftigt sich seit knapp drei Jahrzehnten mit Immobilien und übernahm vor zwölf Jahren ein Maklerbüro.

Vor gut drei Jahren lernte Gräbedünkel, Musiker Frank Zander kennen. Zander engagiert sich in Berlin für Bedürftige und organisiert für sie ein riesiges Weihnachtsfest. Dadurch kam dem Mühlhäuser die Idee eines „Restaurant des Herzens“.

Gut zwei Dutzend Menschen aus Unternehmen, Medizin, Öffentlichkeit und auch Privatpersonen, die einfach nur helfen möchten, unterstützen Gräbedünkels Initiative. Von 11 bis 13 Uhr werden die Bedürftigen an Heiligabend abgeholt und zum Restaurant Paganini in der Karl-Liebknecht-Straße 1 gebracht. Dort werden die Menschen mit einem warmen Mittagessen versorgt. Organisiert wird die Aktion von der Tafel. Auch andere Bedürftige können sich bei der Einrichtung noch melden.

Auch im Jesus-Haus in Bad Langensalza wird an Heiligabend gefeiert. Die Einrichtung in der Kleinspehnstraße 1 lockt ab 15 Uhr mit Kaffee, Kuchen und weihnachtlicher Musik. 17 Uhr gibt es dann einen Weihnachtsgottesdienst. Wer will, kann sich wieder mit Kuchen an der Feier beteiligen. Auch Programmbeiträge sind herzlich willkommen. Dafür kann sich an Pastor Michel Toussaint unter der Telefonnummer: 03603 / 81 51 57 gewendet werden.