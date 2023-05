Heimatnachmittag lockt nach Mühlhausen

Mühlhausen. Diese Gruppe im Unstrut-Hainich-Kreis steht für Zusammenhalt und Pflege alter Traditionen. Sie treffen sich regelmäßig. Das hat es mit dem Heimatnachmittag auf sich.

Zu einem Heimatnachmittag luden die Mitglieder der sudetendeutschen Landsmannschaft am Mittwochnachmittag in ihr Domizil an das Mühlhäuser Lindenbühl. Für die Teilnehmenden gab es selbst gebackenem Kuchen, Kaffee, Schnittchen viel Musik und Witz von Hans-Erich Müller (Mitte, vorn). Auch wenn die Gruppe seit Jahren schrumpfe, bemühen sie sich im Unstrut-Hainich-Kreis um den Zusammenhalt und die Pflege alter Traditionen, informieren Horst Müller und seine Frau Carola (links und rechts vorn) vom Vorstand der Sudeten.