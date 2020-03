Derzeit ist der Jugendclub in Herbsleben wegen des Coronavirus geschlossen. Demnächst sollen zwei Bürger dort bei der Jugendbetreuung helfen.

Herbsleben. Das Coronavirus wirkt sich voraussichtlich in Herbsleben auch auf die Lieferung des Feuerwehrfahrzeugs aus, das in Italien gefertigt wird.

Herbsleben schließt Jugendclub, Verwaltung und Spielplätze

Die Einstellung von zwei Einwohnern für den Jugendclub verschiebt sich voraussichtlich in Herbsleben wegen des Coronavirus. Sie sollten ab April auf Minijob-Basis für 450 Euro beschäftigt werden. Die Gemeinde hat sich aber laut Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) entschlossen, den Jugendclub wegen der Pandemie zu schließen.

Die zwei Herbsleber – ein Mann und eine Frau – hatten sich gemeldet, um sich zu engagieren, als sich Herbsleben im Herbst vergangenen Jahres entschloss, gegen Ruhestörer, Vandalismus und Drogenkonsumenten vorzugehen. Sie sollen die Jugendarbeit unterstützen. Denn die Probleme mit Drogen und Kleinkriminalität haben in Herbsleben zugenommen. Obwohl die Polizei versichert, dass der Ort kein Kriminalitätsschwerpunkt sei, will die Gemeinde etwas tun.

Derzeit sucht die Gemeinde für die Jugendarbeit einen Sozialarbeiter, denn die Fachkraft hat zu Jahresende gekündigt. Auch der verbliebene Mitarbeiter, der zum Teil in der Jugendbetreuung beschäftigt war, will Ende März gehen. Die Sozialarbeiterstelle in Herbsleben wurde schon dreimal ausgeschrieben, bisher jedoch ohne Erfolg. Die Gemeinde braucht eine Fachkraft, um den Jugendclub weiter zu betreiben.

Der Coronavirus hat auch andere weiterreichende Folgen in Herbsleben. Wie Mascher informiert, sind momentan alle vier Spielplätze in Herbsleben geschlossen. „Wenn der Kindergarten zumachen muss und soziale Kontakte einzuschränken sind, gehört auch das dazu“, verweist der Bürgermeister auf die Gefahrenquelle für mögliche Ansteckungen.

Geschlossen sind auch das Mehrgenerationenhaus, womit zudem die dortige Bibliothek dicht ist. Geschlossen ist weiterhin die Verwaltung im Rathaus. Ziel ist es laut Mascher, die Ansteckung durch Publikumsverkehr auszuschließen. Die Mitarbeiter arbeiten aber noch.

Wie der Bürgermeister sagt, wirkt sich das Virus vermutlich auch auf das neue Feuerwehrauto aus, das im Juni kommen sollte. Das Fahrzeug wird in der Lombardei gefertigt, die dortige Firma hatte bei der europaweiten Ausschreibung das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Region ist derzeit in Italien am stärksten vom Virus betroffen.