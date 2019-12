Bad Langensalza. Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach begeistert rund 500 Zuhörer beim Gastspiel in Bad Langensalza. Besucher äußern einen Zusatzwunsch.

Hexenritt und Donnerschlag

Klaus-Dieter Ringel und seine Lebensgefährtin Gudrun Ziemann können die Anspannung verirrter Kinder geradezu in ihren Adern fühlen. Wenige Meter vor ihnen ertönen virtuos und ausdrucksstark die Instrumente der Musiker der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Chefdirigent Markus Huber hebt seine Hände mit dem Taktstock – und prompt folgt ein Donnern. Ein musikalischer Donnerschlag. Man merkt, wie sich die Stimmung im Saal des Kultur- und Kongresszentrums aufheizt. Die Töne prasseln wie in einem Regenschauer auf die Ohren der rund 500 Zuhörer. So viele lauschen dem „Hexenritt“ aus Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“.

Der 78-jährige Klaus-Dieter Ringel ist Stammgast. Das inzwischen 29. Weihnachtskonzert gefalle ihm besonders. Das liegt auch am neuen Chefdirigenten Markus Huber. Er sorgt mit humorvollen Bemerkungen und bildhaften Vergleichen für Lächeln auf den Besucherlippen. „Gut, dass auch mal die Musiker aus der hinteren Reihe ihren großen Auftritt bekommen“, meint Christine Koch aus Schönstedt und spielt damit unter anderem auf fünf Orchestermitglieder an – eine davon Elke von Frommannshausen auf dem Englischen Horn. Nur eine Winzigkeit würden sich Ringel, Ziemann und Co. vielleicht für eine der Folgeauflagen wünschen: der verstärkte Einsatz der Harfe, vielleicht sogar als Solo-Beitrag. Grundsätzlich aber, das weiß auch die Stadt als Organisator, ist das Konzert mit der Thüringen-Philharmonie ein Selbstläufer. Auch diesmal, denn bereits Tage zuvor waren die letzten Karten vergriffen. W wie „weg“ sind bei solchen Klängen auch die Alltagssorgen, schwärmt Besucherin Ziemann. Als Kind hat sie selbst Akkordeon gelernt, wie ihr Bruder. „Er konnte später aber besser spielen als ich, weshalb ich ihm schließlich mein Akkordeon überließ“, denkt sie an ihre Kindheit zurück. Damit die Gäste das Kulturzentrum nach mehr als zwei Stunden mit der Erfahrung, ein Hörerlebnis gemacht zu haben, verlassen konnten, haben rund 60 Musiker beigetragen. Einer davon: Romeo Domuncu. Mit zehn Jahren hat sich der gebürtige Rumäne in seinem Heimatland dem Fagott gewidmet. Heute wohnt der 54-Jährige in Sondershausen und zählt zu den besten Fagottisten des Landes. Für die Kunst, Mühevolles mühelos aussehen zu lassen, probt er seit einem Monat. Zwei Stunden täglich. Solch ein hohes Engagement schätzt der Chefdirigent Markus Huber. Huber leitet die Philharmonie seit September dieses Jahres und dirigierte selbst schon mehr als 100 Orchester weltweit. Wie wichtig seine Arbeit für den Klang des gesamten Musikensembles ist, weiß Domuncu. „Er muss alles im Griff haben; das Orchester muss genau zuhören und ich auf den Moment warten“, erklärt er. Eines, das an jenem Abend gelungen ist: Die gut ein Dutzend Stücke mit Demut zu spielen. „Als Musiker ist man dem Komponisten verpflichtet“, nennt der 51-jährige Huber seine Maxime.