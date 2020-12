Heyeröder Post für das Weihnachtsmannbüro Himmelsberg

Abfahrbereit zum Weihnachtsmannbüro nach Himmelsberg bei Sondershausen steht ein Nikolaus auf dem Festplatz Heyeröder Hafen. Daneben befindet sich ein Postkasten, in den die Kinder ihre Briefe mit den Wunschzetteln einwerfen können. Nachdem dort bis zum Wochenende zunächst der Nikolaus tätig war, wollen von nun an der Weihnachtsmann und das Christkind die Post in das 47 Kilometer entfernte Himmelsberg weiterleiten, versicherte ein Sprecher vom Verein Heyeröder Weihnachtsmarkt. Vor Jahren hatte Thüringens einziges Weihnachtspostamt sogar eine eigene Filiale in dem Südeichsfeldort.