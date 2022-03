Hilfsgüter aus Bad Tennstedt für Ukrainer

Zehn Tonnen an Hilfsgütern lieferte die VG Bad Tennstedt jetzt in der polnischen Partnergemeinde Koźmin Wielkopolski ab.

Bad Tennstedt. Die Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt unterstützt ihre polnische Partnergemeinde, die derzeit Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet aufnimmt.

Einen Hilfstransport hat die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt nach Koźmin Wielkopolski gebracht. Denn die polnische Partnergemeinde bat um Hilfe, weil sie ukrainische Flüchtlinge aufnimmt.

„Die Dankbarkeit war überwältigend“, berichtet VG-Leiter Thomas Frey, der den Transport mitbegleitete. Denn etwa zehn Tonnen Hilfsgüter waren bei der Spendenaktion zusammengekommen, zu der die VG aufgerufen hatte. Unter anderem: Verbandsmaterial, Schlafsäcke und Lebensmittel.

Die Feuerwehrleute in Bad Tennstedt sortierten und verpackten die Spenden. Auch die Feuerwehr in Sömmerda unterstützte die Aktion. Ebenso die Vermisstehilfe Thüringen, die Geldspenden bei einer Veranstaltung an der Mahn- und Erinnerungsstätte „Luftkrieg über Mitteldeutschland“ in Ballhausen sammelte. Der Transport wurde von einigen Feuerwehrleuten begleitet und von der Firma BAC unterstützt.

Die VG hat jetzt ein Spendenkonto bei der Sparkasse Unstrut-Hainich eingerichtet. Die IBAN lautet: DE94 8205 6060 0512 0336 92, Verwendungszweck: Hilfe für Kozmin. „Wir werden Koźmin weiter unterstützen“, so Frey. Der nicht abreißende Flüchtlingsstrom von Frauen und Kindern hat ihn sehr betroffen gemacht. Er bedankt sich bei allen Spendern und Helfern.