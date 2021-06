Hirschgraben in Mühlhausen bekommt neue Beleuchtung

Mühlhausen. Der Fußweg am Hirschgraben ist noch bis zum 9. Juli voll gesperrt. An den Wochenenden wird die Sperrung aufgehoben.

Der Fußweg am Hirschgraben in Mühlhausen ist derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird in diesem Bereich die Straßenbeleuchtung erneuert. Die Vollsperrung dauere voraussichtlich noch bis Freitag, den 9. Juli. Allerdings werde sie jeweils an den Wochenenden aufgehoben. So können Fußgänger den Weg, der den Blobach mit dem Petriteich verbindet, jeweils von Freitag Mittag bis Montag Morgen benutzen.