Hitze lockt zunehmend mehr Badegäste in Kirchheilingen

Björn Daut machte das Plantschen mit Tochter Nelly (10, links) und Leonie (10) viel Spaß. „Der Badebetrieb läuft eigentlich wie immer“, sagte am Freitag Bürgermeister Jan Behner (parteilos), der auch Schwimmmeister im Freibad Kirchheilingen ist. Wegen Corona dürfen nur 683 Menschen im Bad sein. Diese Zahl sei bisher noch nicht erreicht worden. Die meisten Badegäste kamen am Donnerstag dieser Woche. Laut Behner waren es 450. Er vermutet, dass wegen der Hitze die Besucherzahlen weiter steigen. Er merke, dass viele Menschen Urlaub in Deutschland machen. Immer wieder sind unter den Badegästen Durchreisende.