Hochprozentige Schnapsidee in Unstrut-Hainich-Dorf

Körner. Eine Frau aus dem Unstrut-Hainich-Kreis interessiert sich für Hochprozentiges. Ihre Schnapsidee füllt inzwischen das gesamte Kinderzimmer. Das ist ihre Geschichte.

Die Regale in der Körnerschen Wilhelm-Külz-Straße sind mit Flaschen gefüllt. Der Inhalt schmeckt nach Mirabelle, Birne, Apfel, Holunder oder Sauerkirsche und stammt aus den Holzfässern einer bekannten Fein-Brennerei in Österreich. Kerstin Vogel hat verschiedene Sorten Schnaps, Likör, Rum und Limes in den Unstrut-Hainich-Kreis geholt. Was mit einer Schnapsidee begann und in der Vitrine im Flur gewachsen ist, füllt inzwischen ein ehemaliges Kinderzimmer. Hauptberuflich arbeitet Kerstin Vogel bei einem Automobilzulieferer in Mühlhausen. „Ich habe Spaß daran, Leute zu beraten. Die Marke ist in der Region gefragt; und vielleicht ist es eine berufliche Chance für mich, wenn der Automobilzulieferer Mühlhausen in den kommenden Jahren verlässt“, sagt Kerstin Vogel.