Hochrote Köpfe am Krankenhaus in Mühlhausen

Mühlhausen. Nicht nur für sich, sondern auch für andere wurde am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis gelaufen. Das war die Idee dafür.

Der Gesundheitssportverein Bad Langensalza „Bewegung gegen Krebs“, die Selbsthilfegruppe der Darmpatienten und Stomaträger sowie der Verein For Life, der für die Innenausstattung im Hospiz „Haus Evelyn“ sorgen will, profitieren vom fünften Hufeland-Lauf am Wochenende in Mühlhausen. 60 Läufer gingen bei 30 Grad an den Start. Schirmherren waren die Chefärzte Steffen Liebers und Peter Ihle. 45 Minuten lang konnten die Sportler auf dem Gelände ums Klinikum möglichst viele Kilometer sammeln. Das gelang den Klinik-Mitarbeitern Thomas Pohorelec, Oberarzt der Anästhesie, dem technischen Mitarbeiter Matthias Otto und Marion Stedefeld, Anästhesie-Schwester. Neben dem Sport standen die Information im Mittelpunkt.