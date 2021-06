Hochwasser im Südeichsfeld nach heftigem Regen

Ein heftiger Platzregen hat am Samstagnachmittag zu Überschwemmungen in Lengenfeld unterm Stein geführt.

Lengenfeld/Stein. In Faulungen, Hildebrandshausen, Lengenfeld unterm Stein wurden Straßen überspült. Auch das Freibad hat es hart getroffen.

Heftiger Regen hat am Samstagnachmittag zu Hochwasser in der Gemeinde Südeichsfeld geführt. Betroffen sind laut Landrat Harald Zanker (SPD) die Orte Lengenfeld unterm Stein, Faulungen und Hildebrandshausen. Nach einem Platzregen, der gegen 17.15 Uhr einsetzte, sammelte sich Wasser in den Straßen und Schlamm lief von den Hängen. In Faulungen wurde ein Gebäude nahe des Feuerwehrgerätehauses durch die Fluten in Mitleidenschaft gezogen. In Lengenfeld unterm Stein hielt es den Fluss Frieda kaum noch in seinem Bett.

Auch das örtliche Freibad wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Schwimmbecken, Planschbecken, Liegewiesen – ein einziger See. Eigentlich wollte der Freibadverein Mitte Juni in die Saison starten. Vor wenigen Tagen erst wurde das alte Wasser aus dem Becken gelassen und sollte frisch befüllt werden. Auch ein Arbeitseinsatz war geplant, um das Kiosk auf Vordermann zu bringen.

Während im Südeichsfeld alle verfügbaren Feuerwehren im Einsatz waren, um dem Hochwasser Herr zu werden, war der restliche Unstrut-Hainich-Kreis laut Harald Zanker kaum betroffen. Einsätze wegen vollgelaufener Keller habe es in der Mühlhäuser Kernstadt sowie in Höngeda gegeben. Diese seien mit örtlichen Einsatzkräften zu bewältigen gewesen.