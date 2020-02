Zu einem besonderen Valentinsabend ist in das Gemeindehaus der Mühlhäuser Petrikirche eingeladen.

Hochzeitssuppe, Schlager und Segen zum Valentinstag

Tobias Krüger ist der Mann für den besonderen Gottesdienst im Kirchspiel Mühlhausen. Er lud bereits zum Kloßgottesdienst – und auch zum Valentinsabend mit Musik, Wein, Hochzeitssuppe.

Die Reaktionen der Teilnehmer seien ausnehmend positiv. 2019, als man Sängerin Kerstin Grimm zu Gast hatte, hätten die damals 17 Paare ausgelassen mitgesungen und einen besonderen Valentinstag gefeiert, sagt Krüger. „Warum auch nicht? Gerade wenn es um Liebe geht, sind wir als Kirche doch die Ersten; Gott ist schließlich Liebe“, sagt er und will mit dem Abend auch daran erinnern, das der Valentinstag kein Tag des Kommerzes ist, sondern dass es Bischoff Valentin war, der Paare gesegnet hat.

Krüger, Pfarrer Benjamin Themel aus Ammern, Gemeindepädagogin Susanne Henning und ihr Mann, Musiker Jens Henning, laden für Freitag, 14. Februar, 19.30 Uhr, zum zweiten Valentinsabend ins Petrihaus. „Wir werden gemeinsam Schnulzen und Liebeslieder singen. Dazu gibt es Hochzeitssuppe, Liebesknochen, Sekt und manch andere Delikatesse“, verspricht Krüger. Das Singen werde von lockeren Spielen unterbrochen, die zeigen, wie gut die Paare harmonieren. Am Ende gibt es das Angebot für die Paare, sich segnen zu lassen.

Auch der Evangelische Pfarrbereich Bad Langensalza und der Erprobungsraum laden für Freitag, 18 Uhr, zur Segensandacht in die Bergkirche. Die hält Pfarrer Friedrich Berger. Danach sind die Paare zum Sektempfang ins Pfarrhaus eingeladen. Wie in Mühlhausen gilt auch in Bad Langensalza: Jeder ist willkommen.