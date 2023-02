Höngedaer Carneval-Club startet in 53. Session

Höngeda. „Gemeinsam feiert es sich am besten – beim HCC und seinen Gästen“ lautet das Motto des Höngedaer Carneval-Clubs.

Der Höngedaer Carneval-Club (HCC) startet nach zwei Jahren Zwangspause in die 53. Session. Das Motto lautet: „Gemeinsam feiert es sich am besten – beim HCC und seinen Gästen“. Die erste Prunksitzung findet am Samstag, 11. Februar, ab 20 Uhr statt.

Mit Gesang und Tanz und vor allem viel Humor will der HCC das Publikum von den Alltagsproblemen ablenken, teilt der Vereinspräsident Aldo Listemann mit. Zwei weitere Prunksitzungen gibt es am Freitag, 17. Februar, und am Samstag, 18. Februar.

Speziell die Älteren aus Mühlhausen und Umgebung sind bereits am Sonntag, 12. Februar, nach Höngeda zum Seniorenfasching ab 14 Uhr eingeladen. Auch für die Jüngsten ist wieder eine besondere Veranstaltung geplant. So gibt es für die kleinen Närrinnen und Narren am Sonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr den traditionellen Kinderfasching.

Den Abschluss der Session bildet wie in jedem Jahr der Rosenmontagskostümball am 20. Februar – diesmal mit dem Original Wintersteiner Svend Walter.

Alle närrischen Veranstaltungen finden laut HCC-Päsident Aldo Listemann auf dem Saal der Schänke in Höngeda statt.

Telefonische Kartenvorbestellungen sind unter der Telefonnummer: 03601/ 444 461 möglich.