Hoffen auf neues Heim mit Freigang

Mühlhausen. Tiere suchen Menschen: Zwei Katzen sind in Mühlhausen abzugeben.

Zwei Katzen möchte das Mühlhäuser Tierheim vermitteln: Sammy und Kitty. Laut Mitarbeiterin Katharina Funk wohnen beide seit Anfang vergangener Woche dort. Im Sommer 2020 wurden sie bereits durch das Tierheim kastriert und an einer Futterstelle versorgt. Tierfreunde kümmerten sich vor Ort intensiv um die heimatlosen Jungtiere und gewöhnten sie an ein Leben in Haus und Wohnung.

„Erfolgt die Gewöhnung an ein Leben als Hauskatze in den ersten zwölf Lebenswochen, stehen die Chancen gut das Tier zu sozialisieren. Eine spätere Gewöhnung von freilebenden Katzen ist sehr schwierig, mit viel Stress für die Tiere verbunden“, sagt Funk. Für Sammy und Kitty suche man Lebensplätze als Wohnungskatzen mit der Möglichkeit zum Freigang in verkehrsberuhigter Gegend.

Sie sind etwa zehn Monate jung, freundlich, zutraulich, verschmust und verspielt. Sie seien ans Katzenklo gewöhnt und verstehen sich „ausgesprochen gut“ mit Artgenossen. „Allein möchten sie nicht leben“, sagt Funk, deshalb wolle man sie zusammen vermitteln oder in ein Haus mit Katzen.

Das Mühlhäuser Tierheim ist zu erreichen unter Telefon: 03601/44 07 11.