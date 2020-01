Mülverstedt. Nachdem nochmals Fördermöglichkeiten für die Seniorenwohnungen ausgelotet wurden, will der VdK seine Entscheidung am 23. Januar fällen.

Hoffnung für Wohnprojekt in Mülverstedt

Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen will am 27. Januar über das Senioren-Wohnprojekt in Mülverstedt entscheiden. Wie Mathias Mollenhauer informiert, hat der Verband im Dezember bei der Thüringer Aufbaubank nochmals Fördermöglichkeiten ausgelotet. Nach diesem Termin sei der Verband positiver gestimmt, dass sich das Vorhaben realisieren lasse. Da der zuständige Finanzexperte erkrankt war, könne der VdK aber erst jetzt verlässlich kalkulieren.

Im Sommer 2018 sollte bereits Spatenstich für die altersgerechten und barrierefreien Wohnungen sein, die auf dem Gelände des ehemaligen Landtechnischen Anlagenbaus – auf Mülverstedts Gemeindeland im Ortskern – entstehen sollen. Weil die Finanzierung ungeklärt war, hatte der VdK in der Vergangenheit die Entscheidung mehrfach verschoben.

„Nach dieser Aussage des VdK ist die Hoffnung wieder da, dass das Projekt doch noch umgesetzt wird“, sagt Mülverstedts Ortschaftsbürgermeister Manfred Müller (Linke). Eine baldige Entscheidung ist wichtig für ihn. Denn zuletzt lagerte die Baufirma, die den Besenmarkt saniert hat, dort Material. „Wenn demnächst gebaut wird, muss das Unternehmen das Areal nicht wieder herrichten und Rasen anlegen“, so Müller. Auch gab es inzwischen wieder Anfragen von Privatinvestoren, die das Projekt umsetzen wollen.