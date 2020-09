Hohe Auszeichnung für Martina Dorenwendt aus Struth

Martina Dorenwendt aus Struth erhält am Dienstag im Erfurter Collegium Maius der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik. Sie wird ihr von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) überreicht. Das kündigt die Staatskanzlei an. Dorenwendt wird, so heißt es in der Mitteilung, „für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement in Sozialpolitik und Sport geehrt“. Sie setzt sich für Inklusion und gegen Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung ein, arbeitet in verschiedenen Gremien aus Landes- und kommunaler Ebene und ist erfahrene Übungsleiterin der Initiative ILOH – „Ich lebe ohne Hindernisse“.

Die selbstständige Mediengestalterin mahnt unermüdlich: Inklusion kann nur gelingen, wenn wir Barrierefreiheit herstellen, so dass Gebäude, Verkehrsmittel, Freizeitangebote und Dienstleistungen für alle ohne fremde Hilfe zugänglich sind.