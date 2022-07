Holzschnitzereien verschönern Blühwiesen in Unstruttal

Unstruttal. Sechs Figuren hat Udo Bickel aus Dachrieden mit der Kettensäge gefertigt – dabei halfen ihm Vorlagen von Kindergartenkindern.

In jedem der sechs Ortsteile der Gemeinde Unstruttal verschönern jetzt handgeschnitzte Figuren die Blühwiesen. Pro Ort hat der Bauhof der Gemeinde in den vergangenen Jahren mindestens eine Blühwiese oder einen Blühstreifen angelegt, informiert Bürgermeister Michael Hartung (parteilos). Das solle zumindest einen kleinen Teil zum Natur- und Artenschutz beitragen.

Kettensägenschnitzer Udo Bickel aus Dachrieden wollte die Wiesen mit kleinen Holzfiguren aufwerten. Das geschah auch in Zusammenarbeit mit den Kindergärten in Ammern und Horsmar. „Die Kinder haben Bilder gemalt, die ich als Vorlage für die Schnitzereien genutzt habe“, erzählt Bickel.

Ein Bär in Ammern

So stehen nun jeweils auf einem Sockel in Eigenrode ein kleiner Igel, in Reiser ein Specht, in Kaisershagen ein Eichhörnchen, in Dachrieden eine Raupe und in Horsmar eine Katze. Zuletzt stellte Bickel den ortstypischen Bären an der Blühwiese in Ammern auf. Auch die Kindergartenkinder waren bei der Aufstellung in Horsmar und Ammern dabei.

Seit 20 Jahren schnitzt Udo Bickel mit der Kettensäge Figuren und Skulpturen aus Holz. Dazu kam er über einen Arbeitskollegen, der ihm während der Mittagspause ein Buch über das Schnitzen zeigte. „Ich hab es einfach mal ausprobiert und dann nicht wieder aufgehört“, sagt Bickel.

Etwa 30 seiner Werke können bereits entlang des Unstrut-Radwegs zwischen Dachrieden und Reiser bewundert werden. Die Schnitzerei sei zwar weiterhin lediglich ein Hobby, allerdings fahre Bickel jährlich zu Wettbewerben und Schnitzertreffen.