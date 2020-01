Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hotel in Bad Langensalza nach Norovirus-Ausbruch geschlossen

Nach einem Ausbruch von Brechdurchfall ist Bad Langensalzas Vier-Sterne-Hotel „Santé Royale“ geschlossen. Laut Inhaber Stefan Kiefer hatten sich Magen- und Darminfektionen gehäuft. „Wir haben erkannt, dass wir nicht über die Kapazität verfügen, bei laufendem Betrieb die nötigen Reinigungsmaßnahmen umzusetzen“, so Kiefer. Deshalb sei das Hotel vorsorglich nach der Abreise der Gäste am Neujahrstag nicht wieder belegt worden. Seit Donnerstag sei eine Fachfirma mit der Desinfektion der gesamten Anlage betraut, diese werde drei Tage in Anspruch nehmen. Am Sonntag soll das „Santé Royale“ wieder geöffnet werden.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes im Unstrut-Hainich-Kreis waren 20 Menschen akut vom Norovirus infiziert worden. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch die angrenzende Friederiken-Therme musste wegen des Brechdurchfall-Ausbruchs geschlossen werden, weil eine erkrankte Person das Bad besucht hatte. Die Einrichtung wurde gereinigt und desinfiziert, seit dem 2. Januar ist die Therme wieder geöffnet. „Wir hatten Glück im Unglück“, sagt Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Denn außer den Reinigungskosten sei kein Schaden entstanden. Noroviren bewirken meist Magen-Darm-Erkrankungen. Die Erreger sind hoch ansteckend.