Hotel soll nach Norovirus-Ausbruch am Sonntag wieder öffnen

Nach dem Ausbruch von Brechdurchfall ist Bad Langensalzas Vier-Sterne-Hotel Santé Royale geschlossen worden. Drei Gäste mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, bei einem Besucher wurde das Norovirus nachgewiesen. Laut Inhaber Stefan Kiefer wird das Hotel derzeit desinfiziert.

Wie Kiefer weiter informiert, war das Hotel- und Gesundheitsresort während des Jahreswechsels komplett belegt. Alle Gäste hatten das Silvester-Arrangement gebucht. Nach dem Anstieg von Magen-Darm-Infektionen informierte Kiefer das Gesundheits- und das Veterinäramt des Unstrut-Hainich-Kreises. Die Ämter ordneten dann die Desinfektion der Räume an.

Hotelchef handelt konsequent

Weil es sehr schwierig sei, bei laufendem Betrieb die nötigen Reinigungsmaßnahmen umzusetzen, habe sich Kiefer entschieden, das Hotel vorsorglich nach der Abreise der Gäste am Neujahrstag nicht wieder zu belegen. „Es war wichtig, eine Linie zu ziehen, denn bei Gesundheit gibt es nur eins: konsequent handeln“, erklärte der Hotel-Inhaber. Die Gäste, die ab Neujahr gebucht hatten, seien sofort informiert worden. „Sie waren sehr einsichtig, obwohl ihnen dabei Urlaubsfreuden entgangen sind“, sagte Kiefer.

Laut Gesundheitsamt gab es am 30. Dezember 20 akut Betroffene. Nach Angaben von Hotelier Kiefer waren es bei der Abreise der Silvestergäste 50 Verdachts- und Krankheitsfälle. Zwei der ins Krankenhaus eingelieferten Menschen wurden inzwischen wieder entlassen, die dritte Person befand sich am Freitag noch zur Beobachtung in der Klinik. Eine Fachfirma desinfiziert seit Donnerstag das Hotel. Nach Angaben von Kiefer nehmen die Arbeiten drei Tage in Anspruch.

Auch Friederiken-Therme geschlossen

Auch die angrenzende Friederiken-Therme musste wegen des Brechdurchfalls geschlossen werden. Wie Sören Lamm, Fachdienstleiter im Gesundheitsamt, informiert, hatte einer der erkrankten Gäste das Bad besucht. Die Therme wurde gereinigt und desinfiziert, seit dem 2. Januar ist sie wieder geöffnet. „Das ist ärgerlich, aber höhere Gewalt“, sagt Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Aber man habe Glück im Unglück gehabt. Außer den Reinigungskosten sei kein Schaden entstanden. Die Therme hätte sowieso am 31. Dezember und am 1. Januar nur von den Hotel-Gästen besucht werden können.

Die Noroviren bewirken in den meisten Fällen Magen-Darm-Erkrankungen. Die Erreger sind hoch ansteckend, daher sollte der Kontakt zu Erkrankten vermieden werden. Im Zusammenhang mit Vorerkrankungen kann Brechdurchfall mitunter lebensbedrohlich werden.

Ähnliche Vorfälle auch anderswo

Dass der Norovirus in Hotels ausbricht, ist nichts Ungewöhnliches. Zum Jahreswechsel 2018 war zum Beispiel ein Hotel in Braunlage im Harz betroffen. Auch kommt es häufig zu größeren Ausbrüchen von Brechdurchfällen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Altenheimen oder Krankenhäusern. Weil der Ausbruch dort fatal sein kann, sind Noroviruserkrankungen meldepflichtig.

Sören Lamm lobt, dass Kiefer die Schließung des Hotels angeordnet hat. „Das war eine sehr verantwortungsbewusste Entscheidung“, sagt er.

Wie Kiefer informiert, ist der für das Hotel entstandene Schaden nicht unwesentlich. Er geht davon aus, dass er sich auf eine sechsstellige Summe beläuft. Ob die Versicherung die Kosten übernimmt, sei noch unklar. „Darum kümmern wir uns, wenn alles vorüber ist“, so Kiefer. Erste Entschädigungsforderungen seien bereits eingegangen. Am Sonntag soll das Hotel wieder öffnen.