Mühlhausen. Ein 23-Jähriger ist in Mühlhausen von einem Hund verletzt worden. Gegen dessen Halterin wird nun ermittelt.

Hund verletzt Mann in Mühlhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hund verletzt Mann in Mühlhausen

Ein 23-Jähriger ist in Mühlhausen am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr von einem Hund gebissen und verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte sich der im Eingangsbereich eines Supermarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße am Geländer angeleinte Hund plötzlich losgerissen und den Hund des Mannes angegriffen, den dieser bei sich führte. Er ging daraufhin dazwischen, wobei er an der Hand verletzt wurde.

Der 23-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden, so die Polizei. Gegen die Halterin des anderen Hundes werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Weitere Blaulichtmeldungen