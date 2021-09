Auf eine Schwanenfamilie soll ein Mann am Stausee Oppershausen seine Hunde gehetzt haben. (Symbolfoto)

Hunde auf Schwanenfamilie am Stausee Oppershausen gehetzt und Fußgänger bedroht

Niederdorla. Gegen einen noch unbekannten Mann ermittelt die Polizei in Mühlhausen wegen des Verdachtes der Jagdwilderei.

Wegen des Verdachtes der Jagdwilderei ermittelt die Polizei in Mühlhausen seit Donnerstagabend gegen einen noch unbekannten Mann. Er soll seine Hunde auf eine Schwanenfamilie am Stausee Oppershausen bei Niederdorla gehetzt haben. Beim Versuch seine Familie zu schützen, wurde ein Schwan vom Hund gebissen. Anstatt seine Vierbeiner zurückzurufen, hetzte der Unbekannte diese weiter auf die Vögel.

Von einem Spaziergänger auf sein Verhalten angesprochen, drohte er diesem und verfolgte ihn mit seinem Lada. Im Anschluss fuhr der unbekannte Mann in Richtung Mühlhausen davon. Der 57-jährige Spaziergänger meldete sich noch gestern Abend bei der Polizei und erstattete Anzeige.

Ermittlungen zum Täter am Abend verliefen ergebnislos. Das Auto und dessen Fahrer konnten an der Halteranschrift nicht angetroffen werden. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

