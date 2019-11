„Ich will mich noch ein bisschen einmischen“

Wenn sich am Dienstag der Landtag konstituiert, wird Elke Holzapfel auf der Zuschauertribüne des Landtags Platz nehmen. Ihre Zeit als Mitglied des Landtages und als dessen Alterspräsidentin ist abgelaufen. Holzapfel, die im Februar 75 wird, hatte 2009 und 2014 das Direktmandat der CDU im Wahlkreis Mühlhausen gewonnen. In den vergangenen Tagen hat sie ihr Büro am unteren Steinweg in Mühlhausen geräumt.

Ganz ausziehen wird sie nicht. Holzapfel behält ihren Schreibtisch, das Haus wird Anlaufstelle bleiben. Dort ist die Seniorenunion zu erreichen, der sie vorsteht, der Stadtverband und ihr Nachfolger. Jonas Urbach, der Ende Oktober das Direktmandat gewann, wird sein Büro dort haben. Geleitet wird es von Beatrice Gebhardt, die schon die Büromitarbeiterin von Holzapfel und deren Vorgänger Thomas Kretschmer war. Gebhardt war ihre Wunschkandidatin für ihre Nachfolge als Direktkandidatin. Sie wollte unbedingt eine Frau. Dass die Seebacherin gegen Urbach unterlag habe sie nicht lange gegrämt: „Das ist Demokratie. Sie lebt von Wahlen. Wir sind es eben nur nicht gewohnt, dass es einen Gegenkandidaten gibt“, sagt sie und meint, man solle es „tunlichst unterlassen“, als Frau gegen eine Frau anzutreten.

Holzapfel stand in den knapp drei Jahrzehnten politischer Laufbahn für klare Worte. Schmus hat sie nicht gemacht. Manchen mag sie mit ihrer Wortwahl und Direktheit schon mal erschreckt haben. Aber man sagt von ihr auch: Sie war in den vergangenen Jahren das soziale Gewissen der CDU-Fraktion im Landtag. In Erfurt war sie wesentlich ruhiger unterwegs als zu ihren Hochzeiten in Stadtrat und Kreistag. Da verstand sie es auch zu poltern, nur weil es sich um ein Statement des politischen Gegenspielers handelte.

Sohn hatte die DDR verlassen

Eher unbedarft sei sie in den Tagen nach der Wende zur CDU gekommen. Es waren Helmut Kohls Worte von Deutschland, einig Vaterland. „Ich wollte nur die Wiedervereinigung, mehr nicht.“ Holzapfel wollte den Sohn wiedersehen, der die DDR verlassen hatte. „Politische Programme haben mich seinerzeit nicht interessiert. Wir hatten hier im Osten mit anderen Problemen zu kämpfen, vor allem mit der Arbeitslosigkeit.“ Noch immer ziert ihren Kalender ein in die Jahre gekommener Aufkleber mit der Aufschrift „Wir sind ein Volk“.

Holzapfel war in ihren ersten politischen Jahren Betriebsrätin und Frauenpolitikerin und als solche 1995 die erste Thüringer Vertreterin im Bundesvorstand der Frauenunion. Das Auftreten der West-Frauen missfiel ihr, übertriebener Schick ist nicht ihr Stil. Und auch die Probleme der West-Frauen waren ihr fremd. Es war seinerzeit Rita Süssmuth, die damalige Vorsitzende der Frauenunion, die den Frauen aus den Neuen Bundesländern zu einer Stimme verhalf. Das Thema Rente in all seinen Facetten beschäftigt sie bis heute und auch der Mindestlohn. Sie ist, anders als andere in ihrer Partei, eine Fürsprecherin des Mindestlohns. „Aber man muss bei all den Forderungen auf der einen Seite auch die Konsequenzen auf der anderen Seite bedenken.“

Heimweh nach den Kirchtürmen

Ein Jahr lang – von 1997 bis 1998 – saß sie in Bonn im Bundestag als Nachrückerin. Wenn sie ihr Gefühl in dieser Zeit beschreibt, ist sie ganz Holzapfel: „Ich hatte schreckliches Heimweh, schließlich könnte ja meinen Kirchtürmen was passiert sein.“ Mit 63 ging es dann für sie in den Landtag. Zwei Jahre später war sie mitverantwortlich dafür, dass es bei der Wahl des Verfassungsrichters zu einer Panne kam. Holzapfel stimmte, wie die Linke-Abgeordnete Sabine Berninger, zweimal ab. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass der Wahlgang für das Gericht noch nicht geschlossen war.

Holzapfel nimmt zum Zustand der CDU im kleinen Stadtverband ebenso wenig ein Blatt vor den Mund wie zu dem in der Landes-CDU: „Wir sind Dritter der Wahl; wir haben keine Not, auf eine andere Partei zuzugehen.“ Die Stärke der AfD bringt sie auf: „Wir müssen uns fragen, was wir falsch gemacht haben. Haben wir zu wenig Obacht gegeben?“ Ein Verhältnis zu den AfD-Abgeordneten im Landtag der vergangenen Periode habe sie nicht aufgebaut: „Ich habe ihre Beiträge ignoriert.“

Mohring hält sie für alternativlos

Eine Alternative zu Mike Mohring gebe es in Thüringen nicht, jede Diskussion um einen Rücktritt nach der Wahlniederlage hält sie für überflüssig.

Von denen, die ihr nun in der politischen Verantwortung nachfolgen, fordert sie, mehr für die Jugend zu tun. „Bildung, Bildung, Bildung. Wenn wir das beherzigen, brauchen wir keine Diskussionen mehr um Grundrente und Sonderleistungen.“

Und was das Lernen angeht, da setzt sie sich auch wieder auf die Schulbank, lernt Englisch in der Volkshochschule. „Für Rezeption und Speisekarte muss es reichen“, beschreibt sie ihren Anspruch. „Denn selbst in meinem geliebten Kaliningrad wird Englisch gesprochen.“

Holzapfel verkörpert die Städtefreundschaft von Mühlhausen und Kaliningrad. Am 6. Dezember reist sie wieder in die russische Provinz, organisiert zum fünften Mal einen Weihnachtsmarkt bei den Schönstatt-Schwestern.

In Stadtrat und Kreistag absolviert sie ihre letzte Amtszeit. Leise will sie dabei nicht werden. „Ich will mich noch ein bisschen einmischen.“