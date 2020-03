Seit Jahren wird nach einem schlagkräftigen Konzept für das Haus in der Puschkinstraße gesucht.

Mühlhausen. Wie kann das Mehrgenerationenhaus noch attraktiver werden? Das will eine Veranstaltung am Dienstag herausfinden.

Ideen für das Scholl-Haus in Mühlhausen

Zur Ideenwerkstatt für das Mehrgenerationenhaus lädt die Stadtverwaltung für Dienstag, 10. März, 17.30 Uhr, in das Haus in der Puschkinstraße ein. Man wolle das Potenzial des Hauses noch besser auszuschöpfen, das Haus vorstellen und gleichzeitig Vorstellungen und Anregungen der Gäste aufnehmen, heißt es in der Mitteilung.