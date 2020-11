Im Dezember weitere zwölf Stolpersteine für Mühlhausen

Zwölf Stolpersteine an sechs verschiedenen Orten in der Stadt Mühlhausen werden Anfang Dezember verlegt. Diese Zahl sei vor wenigen Monaten nicht absehbar gewesen. Denn das Konto des Arbeitskreises Stolpersteine in Mühlhausen, der das Verlegen finanziert, war leer. Einen Stein durch Gunter Demnig aus Köln, der das Projekt 1992 ins Leben rief, verlegen zu lassen, kostet inzwischen 120 Euro. Diesmal allerdings übernimmt der Arbeitskreis Stolpersteine diese Arbeit am 2. Dezember selbst. Demnig wird wegen der Corona-Pandemie nicht anreisen.

Im Gedenken an die Opfer der NS-Zeit wurden jetzt in Mühlhausen Stolpersteine gereinigt. Das übernahmen den Luisa Emmelmann (links), Constantin Ulrich, beide sind Konfirmanden, sowie und Tessa Schöpfel, FSJ-lerin bei der Jugendbauhütte und der Jugendkirche Foto: Ernest Goldhahn

Das finanzielle Problem, das noch vor Jahresfrist drückte, war letztlich recht schnell gelöst: Teja Begrich, Mitglied der Gruppe und Pfarrer der evangelischen Gemeinde Mühlhausen, tourte mit einem Artikel zu den Stolpersteinen, der im Dezember 2019 in den „Mühlhäuser Beiträgen“ erschienen war. Das brachte ebenso eine stattliche Summe für weitere der rund zehn mal zehn mal zehn Zentimeter großen Stolpersteine ein wie eine Sammlung im Ökumenischen Hainich-Klinik nach dem Tod von Medizinerin Marlene Möller. Begrich sieht die Aktion tief in der Bevölkerung verankert, „die Bereitschaft zu spenden ist beeindruckend“.

Erstmals wird an Opfer der Aktion Gitter erinnert

Verlegt werden sollen im Dezember erstmals auch Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer der Aktion Gitter, eine umfassende Verhaftungsaktion der Gestapo nach dem gescheiterten Attentat des 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler. Durchgeführt wurde die Aktion am 22. und 23. August 1944 und richtete sich gegen ehemalige Funktionäre und Mandatsträger einiger Parteien der Weimarer Republik. So wie August Groß aus der Feldstraße und Max Pflug aus der Windeberger Straße. Groß und Pflug wurden am 22. August 1944 verhaftet und ins Konzentrationslager nach Buchenwald gebracht. Am 1. September 1944 kam Pflug frei, am 23. Januar 1945 Groß.

Für gewöhnlich werden Stolpersteine am letzten frei gewählten Wohnort der NS-Opfer verlegt. Im Falle von Johanna und Arthur Timendorfer aus der Herrenstraße wird das anders sein. Sie zogen 1938 nach Frankfurt am Main, „wohl, um in der Anonymität einer Großstadt untertauchen zu können“, sagt Begrich. Von dort aus wurden sie nach Theresienstadt deportiert und im November 1944 und im Januar 1945 ermordet.

So wie hier in der Mühlhäuser Kilianistraße sollen im Dezember in der Kreisstadt weitere Stolpersteine gesetzt werden. Foto: Daniel Volkmann

Einen Stolperstein wird es auch für Hans-Joachim Schleicher aus der Stülerstraße geben; er musste mit 15 Jahren sterben. Mit elf war er wegen Schwachsinns in die Heilanstalt in Uchtspringe gekommen, heute ein Ortsteil von Stendal. Die Einrichtung diente als „Zwischenanstalt“ der Aktion T4 für die Tötungsanstalten Brandenburg und Bernburg. Begrich weiß, dass Schleichers Vater die Verlegung seines Sohnes nach Pfafferode beantragt hatte. „Von wo aus der Junge letztlich im August nach Hartheim in Österreich verlegt wurde, das können wir nicht sagen“, so Begrich. Dort, in Hartheim, starb Schleicher am Tag seiner Ankunft, am 9. August 1940.

Im Sonderstandesamt Hartheim stellte man die Todesurkunden aus. „Auf diesen Dokumenten wurden zu Todesursache, Todestag und Todesort gezielt falsche Angaben gemacht, um Nachforschungen zu erschweren.“ Als Todesursache sei häufig Lungentuberkulose angegeben worden, da es sich um eine ansteckende Krankheit handelte, die es bedingte, den Leichnam sofort zu verbrennen.

Begrich ist überzeugt, dass es nicht die letzte Stolperstein-Aktion in der Stadt sein wird. „Immer, wenn wir glauben, alle Opfer erfasst zu haben, finden wir bei unseren Recherchen weitere.“

Die ersten zehn Stolpersteine wurden in Mühlhausen im Mai 2010 verlegt.