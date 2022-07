Im Garten der Sinne: Führung im Mühlhäuser Klostergarten

Mühlhausen. Mit der Natur auf Tuchfühlung geht es bei einer Führung durch den Klostergarten der Kornmarktkirche in Mühlhausen.

Mit der Natur auf Tuchfühlung geht es bei einer Führung durch den Klostergarten der Kornmarktkirche am Sonntag, 24. Juli. In der Innenstadtoase wachsen über 40 verschiedene Pflanzenarten, die bereits in den mittelalterlichen Klostergärten zu finden waren. Besucherinnen und Besucher können mit allen Sinnen in die Vielfalt der Düfte, Formen und Farben der Pflanzen eintauchen, teilen die Mühlhäuser Museen in einer Meldung mit. Die schmackhaftesten werden zur Kräuterbutter verarbeitet, die auch verkostet werden darf.

Die Führung im Klostergarten der Kornmarktkirche „Im Garten der Sinne“ beginnt um 15 Uhr. Erwachsene zahlen acht Euro und Kinder (vier bis 14 Jahre) zwei Euro. Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt.