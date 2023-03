Im Mühlhäuser Claes-Park blühen bald eine Süßkirsche und eine Conference-Birne

Mühlhausen. Mehr Grün für die Innenstadt, auch mit bunten süßen Früchten dazwischen, wünschen sich die Jugendlichen der Boje in Mühlhausen. Jetzt sind sie Paten für eine Kirsche und eine Birne und pflegen diese.

Weil sich auch Schneetreiben im März gut als Pflanzwetter eignet, brachte das Team der Stadtgärtnerei Mühlhausen zwei Obstbäume im Claes-Park in die Erde – eine Süßkirsche und eine Conference-Birne. Gewünscht hatten die sich die Kinder und Jugendlichen sowie Mitarbeitenden des Jugendprojekts Boje am nahe gelegenen Kiliansgraben. Deshalb hatten sie Geld durch die Abgabe von Altpapier gesammelt und wurden durch Spenden unterstützt. Nun möchten sie auch ihren Beitrag zur Pflege leisten und die Bäume an heißen Sommertagen – in Abstimmung mit der Stadtgärtnerei – gießen. Dabei wird auch das Lastenrad zum Einsatz kommen, das die Boje seit dem vergangenen Jahr besitzt. red