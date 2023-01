Im Unstrut-Hainich-Kreis fehlen Arbeitskräfte: Ausländer sollen die Lücke füllen

Bei der Vorstellung der Arbeitsmarktdaten gibt Firmenchef Eckhard Moschcau (rechts) Andreas Schreiber (BVMW, links), Christian Böduel (IHK, 2. von links) und Karsten Froböse (Arbeitsagentur Nordthüringen) einen Einblick in die Werkstatt.

Unstrut-Hainich-Kreis. Im Unstrut-Hainich-Kreis können viele freie Stellen nicht besetzt werden, weil Fachkräfte fehlen. Unternehmer Eckhard Moschcau geht mehrere Wege der Mitarbeitergewinnung.

Ausländische Fachkräfte zu gewinnen, das bleibt ein Dauerthema für Unternehmen im Unstrut-Hainich-Kreis. Dazu kommt der Kampf um Auszubildende, um den Mitarbeiterbedarf überhaupt decken zu können. Denn Erwerbstätigen, die in Rente gehen, folgen immer weniger Jugendliche nach. Auf zehn Über-55-Jährige kommen im Landkreis nur drei Jugendliche unter 25 Jahren, wie die Zahlen der Arbeitsagentur Thüringen Nord belegen, die die vier Nordthüringer Landkreise vertritt.

Firmenchef Eckhard Moschcau aus Mühlhausen geht mehrere Wege bei der Personalgewinnung. Derzeit wird das von ihm gegründete Einzelunternehmen in verschiedene Gesellschaften umgewandelt, um die Unternehmensgruppe zukunftsfähig aufzustellen. Junge Leute sollen in die Geschäftsführung.

Ab Februar beteiligt sich der Betrieb am „Tag in der Praxis“, einem Projekt von Schulamt Nordthüringen, Arbeitsagentur, Industrie- und Handelskammer (IHK) und Kreishandwerkerschaft. Zwei Schüler der Mühlhäuser Petrischule werden dann für ein Vierteljahr einen Tag pro Woche im Bereich Elektroinstallation mithelfen.

Das Projekt wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen und soll eine Orientierung für einen realitätsnahen Berufseinstieg bieten – mit Fokus auf eine Ausbildung in der Region. Neun Regelschulen, darunter die Petrischule und die Gemeinschaftsschule Aschara, und 400 Unternehmen aus Nordthüringen sind dabei.

Moschcau bildet derzeit acht junge Menschen aus – in den Bereichen Bau, Elektroinstallation und Handel. Seit Firmengründung waren es etwa 70 Auszubildende.

Deutschkenntnisse als Voraussetzung für eine Vermittlung

Im Sommer 2022 begann im Baubereich ein aus der Ukraine geflüchteter Familienvater als Maurer, berichtet der Firmenchef. Der Einstieg fiel leicht. Einer seiner deutschen Kollegen spricht gut Russisch. Peu à peu lernt der Neue nun Deutsch. Ein Glücksfall. Denn Deutschkenntnisse sind Voraussetzung für die Vermittlung, sagt Karsten Froböse, Chef der Nordthüringer Arbeitsagentur.

Aktuell sind im Agenturbereich 10.620 deutsche Arbeitslose gemeldet. Denen stehen 1.325 mit ukrainischer Herkunft gegenüber. Bis September 2022 wurden 280 vom ihnen vermittelt. Froböse geht davon aus, dass die Vermittlungsquote aufgrund absolvierter Deutschkurse ab Frühjahr steigt. Es gebe aktuell viele freie Stellen zur Vermittlung. Die Zahl sei so hoch, weil Fachkräfte fehlten.

Die Digitalisierung wird nur einen kleinen Bruchteil des künftigen Personalmangels kompensieren können, meint Christian Böduel von der IHK. Er sieht die Integration ukrainischer Flüchtlinge als „gutes Training für die Zukunft“. Die Fachkräftegewinnung im Ausland müsse Fahrt aufnehmen.

In vielen mittelständischen Unternehmen werde die Willkommenskultur seit der Flüchtlingskrise 2015 gelebt, erklärt Andreas Schreiber vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. In Sachen Anerkennung der Berufsqualifikation sagt er, Unternehmer müssten umdenken und statt sich an formalen Abschlüssen zu orientieren die Kompetenzen der Mitarbeiter nutzen.