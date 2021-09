In der Corona-Warnstufe 1, in der sich der Unstrut-Hainich-Kreis seit Dienstag befindet, wird der Besuch von Gaststätten-Innenräumen ab Dienstag an 3G geknüpft. Das heißt: Wer drinnen speisen möchte, muss gegen Corona geimpft oder von der Infektion genesen sein oder einen negativen Test verweisen.