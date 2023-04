Im Unstrut-Hainich-Kreis haben zwölf Orten eine gute Seele

Unstrut-Hainich-Kreis. Im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es so viele Dorfkümmerer wie noch nie. In zwölf Orten sind inzwischen Frauen und Männer für die Sorgen und Nöte der Menschen da.

Die Dörfer Lützensömmern und Kutzleben habe eine neue Dorfkümmerin. Die 31-jährige Sandra Krühne hat das Ehrenamt Anfang April von Marina Gißke übernommen, die sich beruflich einer neuen Herausforderung stellt. Sie will für Sorgen und Nöte der Menschen dasein und vor allem die Generationen zusammenbringen. „Es muss wieder mehr Leben in die Orte einziehen“, sagt sie.

Sandra Krühne ist eine von derzeit zwölf Dorfkümmerern im Unstrut-Hainich-Kreis. So viele gab es hier noch nie. Laut Landrat Harald Zanker (SPD) wird in diesem Jahr die Arbeit der Ehrenamtlichen mit rund 40.000 Euro aus dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben“ unterstützt. Finanziert werden damit Sachkosten und Aufwandspauschalen.

2010 startet das Projektin Herbsleben und Dünwald

„Der Dorfkümmerer ist eine Erfolgsgeschichte“, sagt Zanker, der die Ehrenamtlichen „die gute Seelen im Ort“ bezeichnet. 2010 war das Projekt zunächst in Herbsleben und der Dünwald-Gemeinde gestartet. Ein Jahr später kamen Kutzleben, Schönstedt sowie die Mühlhäuser Ortsteile Höngeda und Bollstedt dazu. Danach wurden Dorfkümmerer in Grabe, den drei Horn-Orten (Mittelsömmern, Haussömmern und Hornsömmern) etabliert. Jetzt gibt es sie erstmals in fünf Ortsteilen von Bad Langensalza: in Nägelstädt, Henningsleben, Grumbach, Wiegleben und Ufhoven.

Sandra Krühne ist mit ihrer Familie vor drei Jahren von Erfurt nach Lützensömmern gezogen. „Dort konnten die Kinder nicht einmal vor dem Haus Fahrrad fahren“, schätzt sie das Dorfleben sehr. Sie fühlt sich im Ort gut aufgenommen. Doch hat sie festgestellt, dass es immer jemanden braucht, der etwas im Rollen bringt.

In Mühlhausen kamen einige Dorfkümmerer jetzt zusammen: Von links: Wolfgang Apfelfstädt (Herbsleben), Maria Klein (Dorfkümmerer-Zuständige beim Landkreis), Steffen Scholl (Höngeda), Jörg Mußbach (Schönstedt), Kathleen Kehr (Mittelsömmern, Haussömmern und Hornsömmern), Sandra Krühne (Lützensömmern und Kutzleben), Carola Croll (Wiegleben), Annerose Helbing (Nägelstedt), Monique Artes (Grumbach). Foto: Sabine Spitzer

Sie will daher mit der Dorfkümmerin der benachbarten Horn-Orte Kathleen Kehr kooperieren, die seit einem Jahr das Ehrenamt ausübt. Geplant ist, dass sie gemeinsam so etwas wie Familiennachmittage organisieren. „Wir wollen, dass diese jedes Mal in einem Dorf stattfinden“, informieren Krühne und Kehr. Auch zusammen mit der Bibliothek der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, zu der die Gemeinde Kutzleben mit ihrem Ortsteil Lützensömmern und die drei Horn-Orte gehören, sind Veranstaltungen geplant.

Hauptaufgabe in Herbstlebenist die Fahrt zu Ärzten

„Die Menschen sind nicht mehr so offen“, erzählt Jörg Mußbach, der Dorfkümmerer in Schönstedt ist. Doch wenn er durch den Ort gehe, sehe er, dass einige Menschen nicht klar kommen. Diesen bietet er dann Hilfe an.

Hauptaufgabe von Herbslebens Dorfkümmerer Wolfgang Äpfelstädt ist es derzeit, die Menschen zu Ärzten zu fahren. „Die Situation in der Gemeinde ist prekär“, sagt er. Zu Jahresanfang hatte Herbslebens einziger Zahnarzt die Praxis geschlossen. Auch in Bad Tennstedt fielen zwei Zahnärzte weg. „Viele Ältere finden nicht einmal jemanden, der sie als Patienten aufnimmt.

Künftig wollen die Dorfkümmerer des Kreises mehr zusammenarbeiten und sich zum Ideenaustausch treffen. Dafür sprachen sie sich bei der Übergabe der aktuellen Zuwendungsbescheide am Mittwochabend in Mühlhausen aus.