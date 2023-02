Im Unstrut-Hainich-Kreis sind die Narren los

Die beiden zehnjährigen Mädchen Amelie Möller (rechts) und Paula Reichardt präsentierten in Höngeda ihre erste Bütt.

Unstrut-Hainich-Kreis. Viele Karnevalsvereine freuen sich über mehr Nachwuchs. Das war am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis los.

Die Kinder standen am Samstagabend vielerorts im Fokus der ersten Prunksitzungen im Unstrut-Hainich-Kreis. In Höngeda war der Carneval-Club sichtlich stolz auf seinen Nachwuchs: Die HCC Küken legten als kleine Eisprinzessinnen verkleidet ein Programm auf die Bühne, das den Saal zum Toben brachte. „In der Größe und Professionalität ist es das erste Mal, dass unsere Kleinen bei einer Karnevalsveranstaltung auftreten. Vor Corona waren es deutlich weniger Kinder“, erklärt die Schatzmeisterin des Vereins, Isolde Käppler.

Zehnjährige Mädchen präsentieren ihre erste Bütt

Die beiden zehnjährigen Mädchen Amelie Möller und Paula Reichardt gingen am Samstagabend zum ersten Mal in die Bütt. Wie die Großen unterhielten sich die Mädchen vor vollem Saal über die Unbequemlichkeiten der Kindheit und ihren Wunsch, doch endlich 18 Jahre alt zu sein. Amelie und Paula überzeugten das Publikum mit Witz und Gelassenheit – als hätten sie nie etwas anderes getan.

Auch in Ammern freute sich der Carnevals Club über Nachwuchs. „In der Minigarde konnten wir elf neue Kinder begrüßen. Ihre Kostüme wurden von der Sparkasse Unstrut-Hainich gesponsert“, erklärte Sitzungspräsident Hartmut Meyenberg.

Zur Prunksitzung im Ammerschen Kulturhaus wurde am Samstag auch das Prinzenpaar des ACC verabschiedet. Claudia und Harald Zanker gingen nach acht Jahren in den Ruhestand. „So lange hat bei uns bisher kein Prinzenpaar durchgehalten“, sagte Meyenberg. Und obwohl die Entscheidung des Abschieds laut Harald Zanker wohl überlegt war, verdrückte seine Frau doch das ein oder andere Tränchen. Ein neues Prinzenpaar fand der ACC vorerst nicht.

800 Jahre Ersterwähnung ist für so manchen Scherz gut

Der Niederdorlaer Carneval Club (NCC) verulkte am Samstagabend die 800-jährige Ersterwähnung des Dorfes. Gefeiert wurde die Rückkehr des Faschings nach 2020. Unter der närrischen Herrschaft von Prinzenpaar Marie I. und Patrick I. gab es ein Wiedersehen mit beiden Garden, den zwei Tanzmariechen, mit Showgirls und Damenballett, alten Stars und neuen Sternchen.

Der 6-jährige Maximilian Lauberbach trommelte sich ins Herz des Publikums. Das Männerballett reiste per Videos und Bühnen-Tanz von den Germanen über das Mittelalter und die Grenzöffnung 1989 in Gegenwart und Zukunft. Dort inspizieren Landrat und Ministerpräsident in Niederdorla die Baustelle eines Flughafens. Auch eine Autobahn wird gebaut. Die Ansager traten als die drei Vogteier auf, die 1785 nach Wien zum Kaiser liefen.