Landrat Harald Zanker (links) und Heiko Fuchs vom Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises arbeiten in Corona-Krise zusammen.

Mühlhausen. Das Landratsamt Unstrut-Hainich verteilt am heutigen Samstag weiter kostenfrei Mundschutz. Drei Orte sind dafür vorgesehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Unstrut-Hainich-Kreis werden heute weitere Schutzmasken verteilt

So wollen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mühlhausen die Schutzmasken von 10 bis 12 Uhr auf dem Obermarkt im Auftrag des Landratsamtes verteilen. Das weist darauf hin, dass die acht Ortsteile eigene Kontingente erhalten, die „in Kürze vor Ort ausgegeben werden“, heißt es.

Auf dem Marktplatz in wird der Mund- und Nasenschutz am heutigen Samstag ab 10.30 Uhr verteilt. In auf dem Marktplatz ab 14 Uhr.

Die Aktion hatte am Freitag in Mühlhausen und Bad Langensalza begonnen. Aktuell gibt es – Stand Samstagvormittag – im Unstrut-Hainich-Kreis 34 Corona-Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie sind das 70.