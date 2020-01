Immer mehr Künstler interessieren sich für den Syndikatshof

Ein kulturell „spannendes Jahr“ erwartet Markus Edom, der als Referatsleiter im Rathaus unter anderem auch für den Bereich Kultur zuständig ist. Einige Verträge mit den für 2020 zu erwartenden Künstlern seien bereits unterschrieben, andere seien noch festzuzurren.

Bereits im Dezember war eines der ersten Highlights nahezu ausverkauft: die Johnny-Cash-Show im Saal der Kulturstätte Schwanenteich.

Denis Scheck lädt auch in Mühlhausen ein zu einer Reise die literarische Welt. Foto: Marco Schmidt

Neben den Wochenend- und den Abendterminen ist auch für einen Mai-Mittwoch-Nachmittag ein besonderer Gast angekündigt: Dennis Scheck, der Literaturkritiker, Übersetzer und Journalist. Was den ungewöhnlichen Termin – Mittwoch, 24. Mai, um 5 am späten Nachmittag in der Rathaushalle, angeht: Da habe man mit dem Gast nach einem Kompromiss gesucht.

Erstmal musikalisch-solistisch in Mühlhausen zu Gast ist Ilja Richter. „Er wird mit seinem Programm ‚Lieblingslieder‘ zu uns kommen und möchte losgelöst betrachtet werden von seiner einstigen ZDF-Musiksendung ‚Disco‘“, weiß Edom zu erzählen.

Mühlhausen setzt auf Künstler und Veranstaltungen, die bereits in der Vergangenheit die Häuser gut gefüllt haben. So wie die Travestieshow zum Frauentag. „Die Nachfrage nach Karten ist immer sehr groß; mit der Veranstaltung hätten wir schon 2019 zweimal den Schwanenteichsaal füllen können. Nun bieten wir erstmals zwei Veranstaltungen an“, sagt Edom. Er gehe davon aus, dass beide ausverkauft sein werden.

Wildes Holz wird auch 2020 – so wie 2017 – innerhalb des Festivals Clarinet and Friends in Mühlhausen zu erleben sein. Foto: Iris Henning

Das erwartet er auch vom Gastspiel der Comedians Baumann und Clausen, obwohl diese auf ihrer Tournee auch in Bad Langensalza Halt machen.

Zum siebenten Mal ist das Festival Clarinet and Friends zu Gast – zur Eröffnung werden Klarinetten- und Harfenmusik kombiniert. Und wer Ende des Jahres 2019 Gast im Sparkassen-Kulturzeit in Ufhoven war, wird sich besonders auf die Gruppe Wildes Holz freuen.

Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit wolle Mühlhausen auch im Bereich der klassischen Musik einen besonderen Höhepunkt setzen: Beethovens 9. Sinfonie soll zu hören sein. Um das Projekt umzusetzen, braucht es aber laut Edom die finanzielle Unterstützung von Bund oder Land.

Bereits am 18. Januar wird in Mühlhausen die Pfeffermühle gastieren. Rebecca Köbernick kehrt dann in ihre Heimatstadt zurück. Die gebürtige Mühlhäuserin sammelte als 17-Jährige auf der Bühne der Theaterwerkstatt 3K erste Bühnenerfahrung, ging dann nach dem Abitur zum Studium nach Berlin und gehört seit 2014 dem Pfeffermühlen-Ensemble an. Einen, so Edom, „Brückenschlag zwischen den verschiedenen Musikrichtungen“ wird es zum Bach-Geburtstag am 21. März geben, wenn es in der Rathaushalle „Vivaldi meets Mozart“ heißt.

Edom spürt ein gewachsenes Interesse auch großer Künstler am Veranstaltungsort Syndikatshof, der allerdings nur 100 Gästen Platz bietet. Dort ist auch in diesem Jahr der Kleinkunstsommer zu Gast, dessen zehnte Auflage am 16. Juli beginnt und sich über die danach folgenden zwei Wochenenden erstreckt. Auch Ilja Richter sei fasziniert gewesen vom Syndikatshof. Aufgrund der zu erwartenden Zahl der Besucher wird er aber am 11. September in der Rathaushalle zu erleben sein. Und: Genau zwei Monate später kommt Piet Klocke innerhalb Satireherbsts in die Kulturstadt Mühlhausen.

Die Höhepunkte bis Juni im Überblick:

16. Januar: Eröffnung der Ausstellung von Siegfried Böhning, Kulturhistorisches Museum

18. Januar: Pfeffermühle

23. Februar: Schäferstadl unterwegs, Schwanenteich

7. und 8. März: Travestie Yve Star, Schwanenteich

21. März: Vivaldi meets Bach – Barock trifft Jazz, Rathaus

16. April: Baumann & Clausen, Schwanenteich

26. April: Gaechinger Cantorey, Divi Blasii innerhalb der Thüringer Bach-Wochen

1. Mai: Streetfoodfestival, Untermarkt

4. bis 7. Juni: Clarinett and friends

13. Juni: Brunnenfest