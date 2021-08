In Bad Langensalza und Mühlhausen werde am 7. August Johnson & Johnson sowie Biontech geimpft.

Unstrut-Hainich-Kreis. Am kommenden Samstag können sich Kurzentschlossene in den Impfzentren in Bad Langensalza und Mühlhausen ohne Termin impfen lassen.

Ohne Termin können sich Kurzentschlossene am Samstag, 7. August, in den Impfzentren Mühlhausen und Bad Langensalza gegen das Corona-Virus impfen lassen. Laut Mitteilung der KVT stehen in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 19 Uhr die Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie Biontech zur Verfügung.