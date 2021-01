Impfstart für Mitarbeiter des Hufeland-Klinikums in Mühlhausen und Bad Langensalza

Unstrut-Hainich-Kreis. Am Donnerstagmorgen wurden die ersten Mitarbeiter des Bad Langensalzaer und des Mühlhäuser Hufeland-Klinikums gegen das Coronavirus geimpft. Laut Klinikum stehen insgesamt 1950 Impfdosen zur Verfügung, damit könne man 975 der gut 1300 Mitarbeiter impfen.

Laut Michael Puderbach, er ist Chefarzt im Bad Langensalzaer Klinikum, habe es im Dezember vergangenen Jahres eine Abfrage unter den Mitarbeitern gegeben. Anfangs sei die Impfbereitschaft etwas verhalten gewesen. Als die Zahl der schweren Verläufe kurz vor Weihnachten deutlich anstieg, habe es auch bei der Registrierung der impfwilligen Mitarbeiter einen Sprung nach oben gegeben. Im Haus werbe man für die Impfung, täglich sei man mit den Folgen der Krankheit konfrontiert.

Die Coronaimpfungen seien ein großer logistischer Aufwand, der gut geplant werde. „Wir müssen die Kühlkette auf dem Transport absolut einhalten. Der Impfstoff muss bei weit über -70 Grad Celsius gelagert und später knapp zwei Stunden lang aufgetaut werden. Alles, was aufgetaut ist, sollte auch verimpft werden“, erläutert Puderbach.

Auch an den Standorten des Klinikums arbeite man mit einem Stufenplan. Priorität hätten im Moment die Mitarbeiter, die unmittelbar auf den Corona-Stationen arbeiten. Mit allen Formalien brauche es gut zehn Minuten pro Impfgang. Vier Ärzte seien in einem bestimmten Zeitfenster am Bad Langensalzaer Standort für die Impfungen eingeteilt. „Wir wissen, das der Impfstoff nach der Verabreichung gut verträglich ist. In seltenen Fällen kann es zu allergischen Reaktionen kommen, auch deshalb bleiben die Kollegen noch eine gute halbe Stunde auf unserer Station“, sagt Puderbach.

Für Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen möchten, entstehe kein Nachteil, jeder müsse seiner Arbeit nachgehen. Einzig das Risiko, sich zu infizieren, sei für ungeimpfte Mitarbeiter deutlich höher.

Petra Machts ist die erste Mitarbeiterin am Bad Langensalzaer Standort, die am Donnerstag geimpft wird. Sie ist stellvertretende Teamleiterin des Reinigungspersonals und auch häufig selbst auf den Coronastationen des Klinikums unterwegs. „Ich mache das aus einer Verantwortung mir und meiner Familie gegenüber. Jemanden, der das nicht möchte, werde ich aber auch nicht überreden, das muss jeder mit sich selbst ausmachen“, sagt die 59-Jährige.

In gut viereinhalb Wochen sollen alle Mitarbeiter des Klinikums, die sich registriert haben, auch geimpft sein.