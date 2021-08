Impftag für alle in Mühlhausen

Mühlhausen. Am Donnerstag in der Volkshochschule - keine Anmeldung nötig.

Einen Impftag hat die Stadt mit der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert. Am Donnerstag, 5. August können sich von 13 bis 17 Uhr in der Turnhalle der Volkshochschule in Mühlhausen (Eingang Brückenstraße) Menschen ohne Voranmeldung und kostenlos gegen Corona impfen lassen. Verabreicht wird laut Mitteilung die Vakzine Johnson & Johnson. Mit ihr ist nur eine Impfung nötig, nach zwei Wochen besteht voller Schutz. Mitzubringen ist der Personalausweis und der Impfausweis.

Die Aktion geht auf einen Stadtratsbeschluss zurück und soll unkompliziert Impfungen ermöglichen. Bei Bedarf würden weitere Termine organisiert, so OB Johannes Bruns. Eine hohe Impfquote helfe, künftig Schließungen vor allem von Schulen und Kindergärten zu verhindern.