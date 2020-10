In Bad Langensalza Impulse für die Seele

Das Licht der Kerzen bricht die Dunkelheit. Einige formen ein Kreuz. Das verbreitet am vergangenen Freitagabend in der Bergkirche in Bad Langensalza einen Hauch von Mystik. Kantor Albrecht Lobenstein stimmt die Orgel an. Die zarten Klänge sowie die anderen Musikstücke und Lieder sprechen die Seele an. Das ist auch gewollt bei der Nacht der Kirchen.

Fast hundert Menschen sind der Einladung der drei Kirchengemeinden der Stadt gefolgt. „Das zeigt, dass es ein Bedürfnis nach Gemeinschaft gab“, freute sich Michael Katzer vom Vorbereitungsteam. Das Team war wegen der Corona-Vorschriften vor Herausforderungen gestellt. Während sonst die drei Gotteshäuser beim Rundgang verbunden werden, gab es nun Musik, Texte und Impulse zum Nachdenken und Inspirieren in der Bergkirche. „Wir haben uns für diese Alternative entschieden, denn wir wollten die Reihe nicht abreißen lassen“, so Katzer. Es war die 13. Nacht der Kirchen, die seit vielen Jahren die evangelische, katholische und die Jesus-Haus-Gemeinde zusammen initiieren. Das Motto lautete „Jesus – das Licht der Welt“. Das Abschlusslied wurde vor das µGotteshaus verlegt.