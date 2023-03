In Bad Langensalza lassen sich Amphibien auf ihrem Weg begleiten

Bad Langensalza. Der BUND bietet für alle aus der Region um Bad Langensalza eine Amphibien-Führung an. Wer daran teilnehmen möchte, der sollte unbedingt Folgendes beachten.

Bei den derzeit milden Temperaturen haben sich die Amphibien auf den Weg zu ihren Laichgewässern gemacht. Deshalb bietet der Ortsverband vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Bad Langensalza eine Amphibienführung an. Sie ist gedacht für Große und Kleine ab fünf Jahre. Die Führung beginnt am Sonntag, 26. März, 9 Uhr in Ufhoven am Kreisel Richtung Eisenach. Die Teilnahme an der Führung ist nach Mitteilung von Evi Höhn aus der Ortsgruppe Bad Langensalza kostenlos, um eine Spende wird gebeten. Empfohlen werden Gummistiefel und Warnweste. Anmelden kann man sich bis Mittwoch, 22. März, unter kontakt@bund-umweltzentrum.de.