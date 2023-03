Rosen so schneiden, dass sie prächtig wachsen – dafür gibt es in Bad Langensalza manchen Tipp.

In Bad Langensalza richtigen Rosenschnitt lernen

Bad Langensalza. Der Verein der Rosenfreunde lädt zu einem Seminar. Das braucht es, um daran teilzunehmen.

Zu einem Rosenschnittkurs im Rosengarten laden die Rosenfreundeskreis ein. Das teilt für den Verein Kristin Kley mit. Los geht es am Samstag, 25. März, 14 Uhr. Treffpunkt ist am Eingang zum Rosengarten. Die Rosenfreunde zeigen am praktischen Beispiel fachgerechte Schnitte von Beet-, Strauch- und Kletterrosen. Wer hat, solle eine scharfe Rosenschere und Handschuhe mitbringen. Die Teilnahme kostet nichts.